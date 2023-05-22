Pakistan'da kızların eğitim gördüğü 2 okul bombalı saldırı sonucu yıkıldı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde, kızların eğitim gördüğü iki okul, gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu yıkıldı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Kuzey Veziristan'ın Mir Ali ilçesinde 2 okula yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, militanların gece düzenlendiği bombalı saldırıda, kızların eğitim gördüğü iki okulun yıkıldığını, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yetkililer, saldırının arkasında Pakistan Talibanı'nın (TTP) olduğundan şüpheleniyor.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetmişti.