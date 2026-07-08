Haberler

Pakistan, Umman Denizi'nde Kaybolan Kargo Uçağı İçin Arama Operasyonu Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, Umman Denizi'nde beş kişilik mürettebatıyla kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 kargo uçağı için arama kurtarma operasyonu başlattı. Uçak, Şarika'dan Karaçi'ye giderken navigasyon arızası bildirdikten sonra radardan kayboldu.

İSLAMABAD, 8 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, Umman Denizi üzerinde seyrederken beş kişilik mürettebatıyla kaybolan kargo uçağına yönelik arama kurtarma operasyonu başlattı.

Pakistan Havalimanları İdresi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'ye gitmekte olan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, salı günü yerel saatle 21.18'de navigasyon sisteminde arıza bildirdi. Bunun üzerine Karaçi Bölge Kontrol Merkezi tarafından uçağa derhal yönlendirme sağlandı.

Dakikalar sonra radarda hızla irtifa kaybettiği ve yönünü keskin şekilde değiştirdiği anlaşılan uçakla Karaçi'nin yaklaşık 155 deniz mili batısında hem radar hem de telsiz temasının kesildiği ifade edildi.

İdare, arama kurtarma koordinasyon merkezinin seferber edildiğini ve kayıp uçağın yerinin tespit edilmesi amacıyla çok sayıda kurumun katılımıyla denizde koordineli bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız

Rutte o ülkeyi işaret etti: Uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı