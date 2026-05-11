Pakistan'daki İntihar Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hayber Pahtunhva eyaletinde bir intihar bombacısının saldırısı sonucu 15 polis personeli hayatını kaybetti. Olay sonrası düzenlenen cenaze törenine katılım yoğun oldu.

BANNU, 11 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden polis personeli için gerçekleştirilen cenaze töreni, 10 Mayıs 2026.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir intihar bombacısının patlayıcı yüklü bir aracı polis karakoluna sürmesi sonucu en az 15 polis personeli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla pazar günü Xinhua'ya konuşan kaynaklar, saldırının cumartesi günü yerel saatle 20.55'te Bannu bölgesindeki karakolu hedef aldığını ve büyük çaplı yıkıma neden olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
