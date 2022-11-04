Pakistan'da İmran Han destekçilerinin hastane çevresinde bekleyişi sürüyor

Pakistan'da konvoyuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, Lahor'daki hastane çevresinde beklemeye devam ediyor.

Pencap eyaletinin Vezirabad şehrinde konvoyuna düzenlenen saldırı sonrası Lahor'daki Shaukat Hanum Hastanesi'ne kaldırılan Han'ın destekçileri, eski Başbakanın yatırıldığı hastanenin çevresine akın etti.

Hastane önünde toplanan ve içeri girmeye çalışan çok sayıda kişiye burada güvenlik önlemi alan polis engel oldu.

Koalisyon hükümeti ve Pakistan ordusu karşıtı sloganlar atan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi destekçileri, saatler gece yarısını geçmesine rağmen hastane önünde beklemeyi sürdürüyor.

Han, miting yapacak

Öte yandan, saldırıda yaralanan PTI'nın önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, İmran Han'ın ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İmran Han'ın bugün miting düzenleyeceğini açıklayan Cavid Han, "İmran Han son nefesine kadar halkı için mücadele edeceğini söyledi." dedi.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Dün, Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açılmış ve Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.