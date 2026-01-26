Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 3, Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da güvenlik güçlerince Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesinde 3, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde 2 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR), Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı operasyonlarında "Hindistan destekli" olduğu belirtilen 3 militanın öldürüldüğü ifade edildi.

Militanların üzerinden silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terör sorununu ortadan kaldırmak için operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

Polis aracına yönelik saldırı engellendi

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde polis aracına yönelik saldırının engellendiği olayda da 2 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre rutin devriye görevini yürüten polis aracına pusu kuran militanlar tarafından ateş açıldı.

Polis ile saldırganlar arasında yaklaşık 20 dakika süren çatışmanın ardından bölgeye destek birimleri sevk edildi.

Çatışmaların sona ermesinin ardından başlatılan arama tarama faaliyetlerinde 2 militanın cansız bedenine ulaşıldığı ve militanların üzerinden silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.