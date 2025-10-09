Pakistan'da Güvenlik Güçleri, 7 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan güvenlik güçlerinin, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlediği operasyonda 7 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Geo News'ün haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Dera İsmail Han'da operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Hindistan tarafından desteklendiği savunulan Pakistan Talibanına (TTP) bağlı 7 militanın etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada bir binbaşının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.