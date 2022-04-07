İSLAMABAD - Pakistan'da gözler Anayasa Mahkemesi'nin güvensizlik oylamasıyla ilgili kararında
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 3 Nisan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin iptali sebebiyle mahkemeye başvurulmasının ardından gözler Anayasa Mahkemesi'nin bugün açıklayacağı karara çevrildi.
Pakistan'da 3 Nisan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin iptali sebebiyle mahkemeye başvurulmasının ardından gözler Anayasa Mahkemesi'nin bugün açıklayacağı karara çevrildi.
Yerel basındaki haberlere göre, 3 Nisan'dan bu yana Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen davada kararın bugün açıklanması bekleniyor.