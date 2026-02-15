Haberler

Pakistan'da Yolcu Otobüsü ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: En Az 11 Ölü

Pakistan'ın Sind eyaletinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay, otobüsün ağır beton kirişler taşıyan tıra çarpmasıyla meydana geldi.

İSLAMABAD, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir ulusal karayolunda yolcu otobüsü ile bir tırın çarpışması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Kurtarma kuruluşu Rescue 1122'ye göre kaza pazar günü erken saatlerde doğudaki Pencap eyaletinden güneydeki liman kenti Karaçi'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün Khairpur bölgesinde ağır beton kirişler taşıyan bir tıra çarpması sonucu meydana geldi.

Hayatını kaybedenler arasında 9 yolcu, sürücü ve muavin bulunuyor. Ölenlerin cansız bedenleri ve yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu hafta başında Karaçi yakınlarında çok sayıda aracın karıştığı başka bir trafik kazasında da en az 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
