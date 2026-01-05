Pakistan'da bir araca düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir aracın el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde fabrika işçilerini taşıyan bir araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığını kaydetti.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

İki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.