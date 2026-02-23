Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 5 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Belucistan eyaletinde düzenlediği operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, Pişin ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.

Çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, militanların bölgede çeşitli saldırı planları içinde olduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Quetta ve Barkhan bölgelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 14 militan etkisiz hale getirilmişti.

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde artan güvenlik riskleri nedeniyle terörle mücadele operasyonlarının sürdürüleceği belirtiliyor.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.