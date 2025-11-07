Pakistan'da Dang Humması Vakaları Artıyor: 21 Ölü

İSLAMABAD, 7 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'da artan dang humması vakalarıyla mücadele sürerken, bu yıl Sind eyaletinde bu hastalıktan en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Sind Eyaleti Sağlık Bakanlığı'nın perşembe günü bildirdiğine göre kasım ayının ilk 5 gününde 6'sı Haydarabad, biri Karaçi, diğeri de Tando Allahyar'da olmak üzere 8 can kaybı kaydedildi.

Son 24 saatte ise eyalet genelinde 5.511 test yapılırken, 1.130 yeni vaka tespit edildi. Haydarabad, 1.574 testten 603 vaka ile yüzde 38 pozitiflik oranıyla en yüksek vaka sayısına sahip kent olurken, Karaçi'de 3.937 test sonucunda 527 vaka bildirildi.

Bu yıl Sind'de toplam 9.638 dang humması vakası teyit edildi. Vakaların 4.540'ı Karaçi'de tespit edilirken, kentte 9 can kaybı yaşandı.

Eyalet genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken sağlık yetkilileri, sivrisinek kaynaklı hastalığın yayılmasını önlemek için gözetim, ilaçlama ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının yoğunlaştırıldığını duyurdu.