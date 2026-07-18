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Pakistan'da zirve tırmanışı yaparken düşen Çek dağcı hayatını kaybetti

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Pakistan'daki Karakurum sıradağlarında bulunan 7 bin 821 metre yüksekliğindeki Masherbrum zirvesine tırmanan Çek dağcı, 1. kamp yakınlarında düşerek hayatını kaybetti. Zirve, bölgenin en zorlu ve nadiren tırmanılan rotalarından biri olarak biliniyor.

Pakistan'da Karakurum sıradağlarında bulunan Masherbrum zirvesine tırmanırken düşen Çek dağcının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, yaklaşık 7 bin 821 metre yüksekliğindeki Masherbrum zirvesine tırmanmaya çalışan yabancı keşif ekibine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, söz konusu ekipte yer alan Çek dağcının tırmanış sırasında 1. kamp yakınlarında düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Masherbrum, Karakurum'un en zorlu ve nadiren tırmanılan zirvelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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