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Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda gerçekleşen bir tartışma programında iki siyasetçi arasında Imran Khan hakkında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar ağır hakaretler savururken, stüdyoda arbede yaşandı.

Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda canlı yayınlanan bir tartışma programında konuklar birbirine girdi. Fizza Ali, moderatörlüğündeki programda, Pakistan Adalet Hareketi'nden Naeem Haider Panjutha ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan Ikhtiar Wali Khan, arasında Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ile ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BOĞAZ BOĞAZA GELDİLER

Birbirilerine ağır hakaretlerde de bulunan siyasetçilerden Khan, Panjutha'nın boğazına sarıldı. Panjutha'nın Khan'a karşılık vermesi ile stüdyo karıştı. İkiliyi ayırmak için kanal çalışanları araya girdi.

Pakistan'da canlı yayında birbirlerine girdiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Medeniyetsiz Ülke! Ne beklersin? :DDD

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Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş şunlara masa gönderin yahu. Kartondan masa yapmışlar yazık! Bu arada Cemal enginyurt geldi aklıma. :DDDDD

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