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Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami yakınında düzenlenen intihar saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırganın camiye girmeye çalışırken başarısız olduğu ve dışarıda patlamayı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan yerel yetkililer, Hayber Pahtunhva'daki bir cami yakınında intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkililer, saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirterek, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İlk belirlemelere göre saldırganın camiye girmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca caminin dışında saldırıyı düzenlediğinin düşünüldüğü bilgisini paylaşan yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yetkililer ayrıca, söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadığını bildirdi.

-? ?Pakistan'da terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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