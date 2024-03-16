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Pakistan'da karakola düzenlenen bombalı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

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Pakistan'da bulunan bir karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker öldü. Bombalamanın ardından yapılan bir dizi intihar saldırısında ise 2 asker hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve ardından "çok sayıda intihar saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi. Olayda toplam 7 asker hayatını kaybetti

"İNTİHAR SALDIRILARINDA 5 ASKER ÖLDÜ"

Olayın ardından saldırıyı düzenleyen "teröristlere" yönelik operasyonda ise 2 subayın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldıran 6 "silahlı militanın" ise güvenlik güçlerince öldürüldüğü kaydedildi. Olayda karakolun kısmen çöktüğü açıklandı.

Pakistan'da karakola düzenlenen bombalı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİLERİNDEN TEPKİ

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, "Ben ve bütün ulusumuz, canlarını feda eden şehitlerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörizmi tamamen ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybeden subay ve askerler için rahmet diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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