Pakistan'da Anayasa Değişikliği ile Orduya Yetki Artışı

Güncelleme:
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, 27. Anayasa Değişikliği Yasası'nı onaylayarak yargı sistemi ve askeri düzenle ilgili kapsamlı değişiklikler yaptı. Ordunun başındakine ek yetkiler verilirken, yeni kurulan Federal Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkeme olarak atanacak.

Pakistan'da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan anayasa değişikliğiyle ordunun en üst düzey görevi için yetkiler artırıldı.

Pakistan'da yargı sistemi ve askeri düzene ilişkin değişiklikler içeren anayasa değişikliği, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onaylandı.

"27. Anayasa Değişikliği Yasası" ismiyle meclis ve senatodan geçen yasa, yargı sistemi ve orduda emir komuta zincirinde kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Değişiklikler kapsamında, yeni kurulan Federal Anayasa Mahkemesi (FCC) en yüksek mahkeme olarak görev yapacak ve anayasa mahkemesi, sivil ve ceza davalarında son temyiz mahkemesi olarak faaliyet gösterecek.

Ayrıca, eyalet ve federal hükümetler arasında anlaşmazlıklar, kamu yararı ve temel haklarının uygulanması dahil olmak üzere anayasal nitelikteki tüm konular FCC tarafından görülecek.

FCC'nin ilk yargıçları cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından seçilecek ve 68 yaşına kadar görevde kalacak.

Yasa çerçevesinde ordunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak yeni bir göreve atanacak. Böylece, ordunun yanı sıra donanma ve hava kuvvetlerini de komutası altına almış olacak.

Ayrıca, görev süresini tamamlamasının ardından rütbesini koruyacak olan Munir'in, ömür boyu yasal dokunulmazlığı olacak.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

Yasa tasarısı, yoğun tartışmaların ardından Pakistan Ulusal Meclisi'nde 4 "hayır" oyuna karşı, 234 "evet" oyuyla, Senato'da ise 4 "hayır" oyuna karşı 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500
