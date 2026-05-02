Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinlikle kutlandı

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Başkent İslamabad'daki programa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi başta olmak üzere birçok büyükelçi, Türk vatandaşları ile çok sayıda çocuk katıldı.

Neziroğlu, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışını simgelediğini belirterek, "Atatürk, bu anlamlı günü sadece Türk çocuklarına değil dünyadaki tüm çocuklara adadı. 1979 yılında Birleşmiş Milletler, bu önemli ulusal bayramı uluslararası bir etkinlik olarak kabul etti. O günden bu yana Türkiye, Çocuk Bayramı'nda dünyanın dört bir yanından binlerce çocuğu ağırlamaktadır." dedi.

Bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve ilk TBMM üyelerini minnetle anan Neziroğlu, "Onlar, bu güzel ülkeyi bize, Türk çocuklarına miras bırakmak için büyük fedakarlıklar yaptı. Ayrıca Pakistanlı kardeşlerimizin atalarına da şükranlarımızı sunmak isterim. Bu bölgedeki Müslümanlar, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkına her türlü desteği ve dayanışmayı gösterdi. İşte bu yüzden ilişkilerimiz ebedi bir kardeşliği temsil etmektedir." diye konuştu.

Neziroğlu, milli birlik ve beraberliğin aynı heyecanla sürdürülmesi ve bu bilincin çocuklara aşılanmasının geleceğin en büyük güvencesi olduğunu ifade ederek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklar için çeşitli oyunlar ve aktiviteler düzenlendi, bayram coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda farklı etkinliklerle eğlenceli anlar yaşandı.