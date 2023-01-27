Pakistan'da 2 haftada gizemli hastalık sebebiyle 18 kişi öldü Güncel Haberler Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor. Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor. Kaynak: AA / Güncel Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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