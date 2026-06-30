Pakistan'da 14 Mahkum Cezaevi Aracından Firar Etti
Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi ilçesine bağlı Kahuta bölgesinde, mahkemeye çıkarıldıktan sonra cezaevine götürülen 14 mahkum nakil aracından firar etti.
İSLAMABAD, 30 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi ilçesinin Kahuta bölgesinde 14 mahkum firar etti.
Polis, mahkumların pazartesi günü mahkemeye çıkarıldıktan sonra cezaevine geri götürülürken nakil aracından kaçtığını belirtti.
Kaynak: Xinhua