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Pakistan'da 14 Mahkum Cezaevi Aracından Firar Etti

Pakistan'da 14 Mahkum Cezaevi Aracından Firar Etti
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Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi ilçesine bağlı Kahuta bölgesinde, mahkemeye çıkarıldıktan sonra cezaevine götürülen 14 mahkum nakil aracından firar etti.

İSLAMABAD, 30 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi ilçesinin Kahuta bölgesinde 14 mahkum firar etti.

Polis, mahkumların pazartesi günü mahkemeye çıkarıldıktan sonra cezaevine geri götürülürken nakil aracından kaçtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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