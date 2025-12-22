Haberler

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Irak'a resmi ziyarette bulundu

Güncelleme:
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Zerdari, Irak Başbakanı ile de görüşmeyi planlıyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Üst düzey heyetle Bağdat'a gelen Zerdari'nin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
