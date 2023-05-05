Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Çin ile ilişkilerin kaynağının karşılıklı güven olduğunu söyledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Çin ile ilişkilerin kaynağının karşılıklı güven ve anlayışa dayandığını belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Çin ile ilişkilerin kaynağının karşılıklı güven ve anlayışa dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Çin-Pakistan-Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere ülkeye gelen Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ı başkent İslamabad'da kabul etti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan'ın Kohistan bölgesinde, hidroelektrik santrali projesinde çalışan Çin vatandaşının nisanda dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınması değerlendirildi.

Pekin yönetiminin, Pakistan'da çalışan ve yaşayan Çinlilerin güvenliğine dair endişelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Alvi, ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliğinin artırılacağını söyledi.

Görüşmede, taraflar, dış zorluklarla birlikte mücadele edilmesinin yanı sıra bölgesel barış ve refahı artırmak için çalışılması konusundaki kararlılıkları yeniden teyit etti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan ve Çin ilişkilerinin kaynağının karşılıklı güven ve anlayışa dayandığını ifade etti.

Bakan Çin Gang da Pakistan ve Çin'in iyi ve kötü günde arkadaş olduğunu ve bu arkadaşlığın da güvenilir olduğunu söyledi.

İslamabad'da Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de katılımıyla "Çin-Pakistan-Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu Toplantısı" düzenlenecek.