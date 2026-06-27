Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen istihbarat destekli iki ayrı operasyonda, 8 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, 25-26 Haziran tarihlerinde eyaletin Kharan ve Mastung bölgelerinde terörle mücadele kapsamında iki ayrı istihbarat destekli operasyonun düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında Hindistan destekli olduğu iddia edilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, öldürülen militanların kullandığı silahlar, mühimmat, el yapımı patlayıcılar ve motosikletlerin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki diğer militanların da tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla arama ve tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.