Pakistan Başbakanı Şerif, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in ardından Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi. Şerif, İran'ın geleceği için umudunu dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mücteba Hamaney'in İran lideri seçilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mücteba Hamaney'i liderlik görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Şerif, Pakistan halkı adına, Ayetullah Ali Hamaney ve diğer aile üyelerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dualarını ve taziyelerini sundu.

Şerif, Mücteba Hamaney'in gelecek yıllarda İran'ı "barış, istikrar ve refaha yönlendireceğine" inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
