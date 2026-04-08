Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Telefonda Görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından telefonda görüştü. Şerif, görüşmede Tahran’ın bu hafta İslamabad’da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerine katılmayı kabul ettiğini yeniden teyit ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından telefonda görüştü. Şerif, görüşmede Tahran'ın bu hafta İslamabad'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerine katılmayı kabul ettiğini yeniden teyit ettiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkesin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şerif, görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile sıcak ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim."

İran liderliğinin, bölgede barışın yeniden tesisi için bu hafta İslamabad'da barış görüşmelerine ev sahipliği yapma yönündeki Pakistan teklifini kabul etmesindeki bilgelik ve sağduyuya yönelik derin takdirimi ilettim.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaklaşan müzakerelere İran'ın katılımını yeniden teyit etti ve Pakistan'ın çabalarına teşekkürlerini ifade ederken Pakistan halkına en iyi dileklerini iletti.

Pakistan, bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı ilerletmek amacıyla tüm dostları ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım