Pakistan, ABD'nin el koyduğu gemilerdeki denizciler için Singapur'dan destek istedi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD'nin el koyduğu gemilerde bulunan Pakistan ve İran vatandaşı denizcilerin ülkelerine dönüşü için Singapur hükümetinden destek talep ettiklerini açıkladı.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Singapurlu mevkidaşıyla ABD'nin el koyduğu ve Singapur kara sularına yakın gemilerdeki denizcilerin durumunu görüştüğünü belirten Dar, gemilerdeki 11 Pakistanlı ve 20 İranlı denizcinin ülkelerine güvenli şekilde geri gönderilmesi konusunda Singapur'dan destek beklediklerini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların, ABD makamlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Dar, vatandaşların güvenliği ve en kısa sürede geri dönüşlerinin sağlanması için temasların sürdüğünü ifade etti.

Dar, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile de görüştüğünü aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda İran deniz trafiğini hedef alan ablukaya başlamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) 2 Mayıs'taki açıklamasında, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtilmişti.

Deniz ablukası kapsamında ABD ordusu geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunmuştu.