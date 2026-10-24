Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Öztunç, 1 yaşındaki çocuğun ölümü üzerine Elbistan-Göksun yoluna sinyalizasyon istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öztunç, 1 yaşındaki çocuğun ölümü üzerine Elbistan-Göksun yoluna sinyalizasyon istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan-Göksun yolunda 1 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sinyalizasyon kurulmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Öztunç, yolun hala tamamlanamadığını belirterek yetkililere seslendi.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan– Göksun yolunda bir yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Bu güzergahtaki tehlikeli noktalar derhal tespit edilmeli, sinyalizasyon sistemi bir an önce kurulmalı ve yol çalışmaları tamamlanana kadar gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yolun tamamlanmasını beklerken insanlarımızın hayatını kaybetmesine seyirci kalmayın. Sinyalizasyonu şimdi yapın, canlarımızı koruyun" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan–Göksun yolunda meydana gelen ve bir yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Öztunç, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Yazı köyünde meydana gelen kazada henüz bir yaşındaki yavrumuzu kaybettik. Daha hayatının başında, ailesinin sevgisiyle büyüyecek, gülüşüyle evini neşelendirecek küçücük bir evladımızı toprağa vermenin acısı yüreğimizi dağladı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un yaralandığı kazanın ardından bir gencimizi de kaybetmiştik. Şimdi de bir yaşındaki yavrumuzun hayatı söndü. Daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Sinyalizasyon sisteminin kurulması için daha neyi bekliyorsunuz?

"YOL HALA TAMAMLANAMADI"

Elbistan–Göksun yolundaki tehlikeyi daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim. Uyardım, önlem alınmasını istedim. Ancak sesimizi duymadınız. O günden bu yana kazalar yaşandı, canlarımızı kaybettik. Yol hala tamamlanamadı, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacak önlemler ise yetersiz kaldı. Yol bitirilemedi ama akıllı radar sistemleri kuruldu. Hız denetimi elbette önemli, ancak vatandaşın canını korumak için tehlikeli kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurmak, gerekli işaretlemeleri yapmak ve güvenlik önlemlerini almak da aynı derecede önemlidir.

Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Elbistan–Göksun yoluna sinyalizasyon sistemini kurmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Bu güzergahtaki tehlikeli noktalar derhal tespit edilmeli, sinyalizasyon sistemi bir an önce kurulmalı ve yol çalışmaları tamamlanana kadar gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Daha önce uyardık, Meclis'te dile getirdik. Artık yeter. Bir evladımızı daha kaybetmeden harekete geçin. Yolun tamamlanmasını beklerken insanlarımızın hayatını kaybetmesine seyirci kalmayın. Sinyalizasyonu şimdi yapın, canlarımızı koruyun. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum