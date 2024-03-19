Özhaseki, İskenderun'da millet bahçesinin açılışına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın İskenderun ilçesinde millet bahçesinin açılışına ve iftara katıldı.

Özhaseki, kentteki programları kapsamında İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki millet bahçesinin açılışına iştirak etti.

Burada alanı gezen Özhaseki, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan millet bahçesiyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra aynı yerdeki toplu iftar törenine katılan Özhaseki, herkesin ramazanını tebrik etti.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua okumasının ardından katılımcılar tarafından millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel ile diğer ilgililer de katıldı.