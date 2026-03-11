Haberler

Özgür Özel, Vefatının 12'nci Yılında Berkin Elvan'ı Andı: "Çocukların Ölmediği, Adaletin Gecikmediği Bir Ülke Borcumuzdur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında rahmetle anıyorum. Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi eylemleri sırasında polisin biber gazı fişeğiyle vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 12'nci ölüm yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP Lideri Özel, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA
