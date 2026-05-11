Özgür Özel, Ümit Erkol'u Cezaevinde Ziyaret Etti: "Erkol'u Esir Tutanlar, Ellerinde Delil Varsa İddianameyi Bir An Önce Yazmalı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, tutukluluğu siyasi bir operasyon olarak değerlendirerek, "Erkol'u cezaevinde esir tutanlar, eğer ellerinde bir delil varsa iddianameyi bir an önce yazmalıdır. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli bir siyasetçiyi tutuklu yargılamak adalete değil, ancak zulme hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

"Ankara İl Başkanımız Sayın Erkol'un tutukluluğu, siyasi bir operasyondur. Sayın Erkol, yıllar önce bir kooperatifin yönetim kurulunda, kısa bir süre ve hiçbir imza yetkisi olmadan yer almıştır. İsnat edilen suç, yönetim kurulunda bulunma suçudur. Bu durum, hukuki bir süreçten ziyade tamamen siyasi olarak kurgulanmış bir cezalandırma sürecidir. İl Başkanımızın yargılamaya dönüşmesi dahi şüpheli olan bir soruşturma üzerinden tutuklu bulunması kabul edilemez. Dosyadaki bilirkişi raporunun dayanaksızlığı ortaya çıkmıştır. Raporda sanki kooperatif hesaplarında bir açık varmış gibi gösterilen eksik tutarın, aslında kooperatifin bir başka hesabında mevcut olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır."

Ortada ne bir kayıp vardır ne de bir suç. 'Pardon, yanlış bilirkişi raporuyla boşuna tutuklamışız' diyemeyenler, bugün Ankara İl Başkanımızı hürriyetinden yoksun bırakmaktadır. Sayın Erkol'u cezaevinde esir tutanlar, eğer ellerinde bir delil varsa iddianameyi bir an önce yazmalıdır. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli bir siyasetçiyi tutuklu yargılamak adalete değil ancak zulme hizmet etmektedir. Ümit Erkol'un tutukluluğu derhal sonlandırılmalı ve bu haksız süreç tutuksuz yargılamayla devam etmelidir."

Kaynak: ANKA
