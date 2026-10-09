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Özgür Özel, tutuklu Mersin belediye başkanlarını Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti

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Özgür Özel, tutuklu Mersin belediye başkanlarını Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki belediyelere yönelik soruşturmada tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyarette milletvekilleri ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da vardı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'i cezaevinde ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve halk buluşmalarına katılmak için Mersin'e geldi. Özel, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Yeni Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da yer aldı. Özel ve beraberindekiler, ziyaretin ardından programlarına katılmak üzere Silifke'ye hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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