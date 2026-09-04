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Özgür Özel: Sivas Kongresi milletin iradesini dünyaya ilan etti

Özgür Özel: Sivas Kongresi milletin iradesini dünyaya ilan etti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, kongrenin Türk milletinin işgale ve mandaya teslim olmayacağını tüm dünyaya duyurduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Atatürk ve bağımsızlık kahramanlarını saygıyla andı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin Türk milletinin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir. Bir memleketin geleceği, ancak kendi milletinin iradesiyle tayin edilir. Sivas Kongresi'nin 107'nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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