Özgür Özel, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Dernek temsilcileri CHP Lideri Özel'e, hem CHP'li yerel yönetimlerin hem de Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile TBMM Milli Savunma Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin kendilerine gösterdikleri yakınlık için teşekkür etti.

CHP'nin 2024 yılında düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nı anımsatan dernek temsilcileri, çalıştaydan çıkan taleplerin Meclis zemininde dile getirilmesinden memnuniyet duyduklarını, bu taleplerin gündemde tutulmasının önemli olduğunu iletti.

Dernek temsilcileri, ziyaretin anısına Özgür Özel'e plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
