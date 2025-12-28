Haberler

Özgür Özel: "Roboski'de 14 Yıl Önce Bombalanarak Öldürülen 34 Sivil Yurttaşımızı Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Roboski Katliamı'nın 14. yıl dönümünde, o dönemde bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşı anarak, adalet talebinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şırnak, Uludere- Roboski'de 14 yıl önce bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acının ve gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Her acı hep birlikte Türkiye'nin acısıdır. Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır. Hala sorumluları korunan bu katliam, Türkiye'nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor. Biz mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hep birlikte adaleti getireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Roboski Katliamı'nın 14'üncü yılı dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in, paylaşımı şöyle:

Kaynak: ANKA / Güncel
