CHP Genel Başkanı Özel, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Başarıların daim olsun." ifadelerini kullandı.