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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "2026'nın ilk 10 ayında, 273'ü şüpheli olmak üzere toplam 518 kadın hayattan koparıldı. Hiçbir kadın cinayeti cezasız, hiçbir şüpheli kadın ölümü karanlıkta kalmamalıdır. Hiçbir kadın, kendi hayatının nöbetini tutmak zorunda kalmamalıdır. Milletimizin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadınları eşit kılacak ve güvende tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Diktatörlüğe karşı mücadele ederken katledilen Mirabal Kardeşler'in direnişinden bugüne, kadınların yaşam, eşitlik ve hürriyet mücadelesi sürüyor. Türkiye'de kadınlar hala en temel hakları olan yaşam hakkını savunmak zorunda bırakılıyor. 2026'nın ilk 10 ayında, 273'ü şüpheli olmak üzere toplam 518 kadın hayattan koparıldı. Hiçbir kadın cinayeti cezasız, hiçbir şüpheli kadın ölümü karanlıkta kalmamalıdır. Hiçbir kadın, kendi hayatının nöbetini tutmak zorunda kalmamalıdır. Kadınların korkmadan, şiddete uğramadan, eşit ve özgür yaşayacağı bir Türkiye için mücadele etmek hepimizin görevidir.

Milletimizin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadınları eşit kılacak ve güvende tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren kadınları saygıyla anıyor, hakları için mücadele eden tüm kadınları dayanışma duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA