Özgür Özel, Ölümünün Birinci Yılında Sırrı Süreyya Önder'i Andı: "Barışa Adanmış Ömrünü ve Mücadelesini Unutmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i, vefatının birinci yılında anarak, "Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i, ölümünün birinci yılında andı. Özel, şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi. Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız."

Kaynak: ANKA