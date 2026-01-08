Haberler

CHP Genel Başkanı Özel: "Katledilişinin 30'uncu Yılında Metin Göktepe'yi Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülüşünün 30. yıl dönümünde bir mesaj paylaşarak, hakikatin peşindeyken katledilen Göktepe'yi saygıyla andı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hakikatin izini sürdüğü için bir gazeteciyi, 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' diye haykırmasına rağmen döverek öldürdüler. Katledilişinin 30'uncu yılında Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Metin Göktepe'nin 30'uncu ölüm yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

