CHP Genel Başkanı Özel, Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşen Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
