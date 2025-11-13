Özgür Özel, Hrant Dink'in Ailesiyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi.

Özel, İstanbul'daki programları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 2. etap açılış törenine katıldı.

Daha sonra Hrant Dink Hafıza Mekanı'na giden Özel, Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi.