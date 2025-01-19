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Özgür Özel, Hrant Dink'i Katlinin 18. Yılında Andı

Özgür Özel, Hrant Dink'i Katlinin 18. Yılında Andı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katlinin 18. yılında tüm gerçeklerin açığa çıkması ve sorumluların yargılanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anarak, "Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 18'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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