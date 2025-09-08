Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona erecek olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de yer aldı.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Özel'e, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de eşlik etti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel