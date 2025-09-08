Özgür Özel, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi yakında dolacak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Özel'e, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de eşlik etti.