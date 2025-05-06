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Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı Olayında Soruşturma Genişletiliyor

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı Olayında Soruşturma Genişletiliyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırı suçundan tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun banka hesabındaki 380 bin liranın kaynağı araştırılacak. Avukatı, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırı suçundan tutuklanan ve "otoparkta bekçilik, lokantada bulaşıkçılık" gibi işlerle geçimini sağladığını ifade eden Selçuk Tengioğlu'nun hesabındaki 380 bin liranın kaynağının araştırılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu.

Özel'e yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını sürdürüyor.

Özgür Özel'in avukatı da bugün başsavcılığa başvurarak, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Başvuruda Tengioğlu'nun emniyet ifadesinde yakın zaman kadar çalıştığını belirttiği otoparkın, aylardır kaldığı apart otelin ve olay günü kahvaltı ettiği mekanın sahipleri ve çalışanlarıyla ilişkilerinin; otoparkta bekçilik, lokantalarda bulaşıkçılık gibi işlerle geçimini sağladığını ifade eden zanlının banka hesabındaki 380 bin liranın kaynağının, kaldığı apart otele konaklama ücreti ödeyip ödemediğinin araştırılması istendi.

Başvuruda ayrıca, "suçun mağdurunun ana muhalefet partisi lideri olması, olayın vehameti ve toplumda yarattığı infial gözetilerek soruşturmanın selameti bakımından zanlının tutuklamaya sevk edilmesi" ve dosyada yer alan tüm evrakların UYAP portalda erişime açılması talebinde de bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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