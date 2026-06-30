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Özgür Özel, Şehit Çavuş Ailesine Başsağlığı Diledi

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel,  Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal’in ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel,  Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman askerimiz Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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