Özgür Özel: "Muammer Aksoy'u Karanlık Odaklar Tarafından Katledilişinin Yıl Dönümünde Saygı ve Özlemle Anıyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilişinin 36'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum."