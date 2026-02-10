Özgür Özel: "Bugün İlk Hızır Orucu Tutuldu. Tüm Canlarımızın Tuttuğu Oruçları, İbadetleri, Paylaştığı Lokmaları Hak Katında Kabul Olsun"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hızır orucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hızır Ayı; ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu adalete, barışa, kardeşliğe vesile olsun, bolluk ve bereket getirsin, muhtaç olan herkese umut, şifa ve güç ulaştırsın. Birliğimiz, dirliğimiz daim, Hızır yoldaşımız olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hızır orucunun ilk günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Alevi inancında Hızır; yolda kalanların yoldaşı, darda kalanların yardımcısıdır. Umudu tükenmiş her can 'Yetiş ya Hızır' diye onu çağırır. Hızır; her yerde hazır ve nazır olandır."

Bugün ilk Hızır orucu tutuldu. Tüm canlarımızın tuttuğu oruçları, ibadetleri, paylaştığı lokmaları Hak katında kabul olsun. Hızır Ayı; ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu adalete, barışa, kardeşliğe vesile olsun, bolluk ve bereket getirsin, muhtaç olan herkese umut, şifa ve güç ulaştırsın. Birliğimiz, dirliğimiz daim, Hızır yoldaşımız olsun."