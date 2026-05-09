CHP Genel Başkanı Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize mücadeleleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.