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Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na kutlama: '86 milyonun yüzünü güldürdünüz'

Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na kutlama: '86 milyonun yüzünü güldürdünüz'
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutladı. Özel, '86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz' dedi.

(ANKARA) - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, "86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları" ifadelerini kullanarak, "Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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