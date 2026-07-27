Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na kutlama: '86 milyonun yüzünü güldürdünüz'
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutladı. Özel, '86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz' dedi.
(ANKARA) - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, "86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları" ifadelerini kullanarak, "Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.