Özel'den Erdoğan'a: O masa Gazze'yi işgal masasıdır, kalkın

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına tepki gösterdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "O masa Gazze'yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı Erdoğan'ın, Trump ve Netanyahu ile birlikte oturduğu Gazze Barış Kurulu sahiplendi. Kurul resmi açıklamasında, Sumud filosundaki insanlara, 'gösterişçi aktivistler' derken, filoyu destekleyenlerin paylaşımlarına, 'iğrenç' nitelemesi yaptı."

Ey Erdoğan, hep söyledim: Sizde asla Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var! O masadan kalkmadan, söyleyeceğiniz her söz riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. O masa Gazze'yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın! Trump'tan kokmayın Allah'tan korkun!"

Kaynak: ANKA