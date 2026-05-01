Özel'den Erdoğan'a: O masa Gazze'yi işgal masasıdır, kalkın

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına tepki gösterdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "O masa Gazze'yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı Erdoğan'ın, Trump ve Netanyahu ile birlikte oturduğu Gazze Barış Kurulu sahiplendi. Kurul resmi açıklamasında, Sumud filosundaki insanlara, 'gösterişçi aktivistler' derken, filoyu destekleyenlerin paylaşımlarına, 'iğrenç' nitelemesi yaptı."

Ey Erdoğan, hep söyledim: Sizde asla Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var! O masadan kalkmadan, söyleyeceğiniz her söz riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. O masa Gazze'yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın! Trump'tan kokmayın Allah'tan korkun!"

İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok