Özgür Özel'den, Cev Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci kez şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutladı; finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez Avrupa Şampiyonu olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Finalde ülkemizi gururla temsil eden ve bizlere 'Türk Finali' heyecanı yaşatan Eczacıbaşı Dynavit'i ve VakıfBank'ı gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA