Özgür Özel'den, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü Mesajı: "Basın Özgür Değilse Demokrasi Nefessiz Kalır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında, "Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır. Biz, gerçeğin sansürlenmediği, gazetecilerin hapse atılmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini gazetecilerle birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır. Ülkemizin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü olması, adaletin ve demokrasinin halinden ayrı değildir. Biz, gerçeğin sansürlenmediği, gazetecilerin hapse atılmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini gazetecilerle birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA